Диллон Дэнис: спасибо Девину Хейни за чудо — мой сын-инвалид встал и выключил твой бой

Американский боец смешанных единоборств и грэпплер Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, отреагировал на поединок между соотечественниками — Девином Хейни и Хосе Карлосом Рамиресом.

Их бой состоялся сегодня, 3 мая, на турнире Fatal Fury в Нью-Йорке. Девин одержал победу единогласным решением судей со счётом 119-109, 119-109 и 118-110.

«Хочу поблагодарить Девина Хейни за чудо, за то, что мой мальчик, который 34 года провёл в инвалидном кресле, наконец-то встал и выключил телевизор, когда транслировали твой бой», — написал Дэнис на своей странице в социальных сетях.