Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Диллон Дэнис: спасибо Девину Хейни за чудо — мой сын-инвалид встал и выключил твой бой

Диллон Дэнис: спасибо Девину Хейни за чудо — мой сын-инвалид встал и выключил твой бой
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств и грэпплер Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, отреагировал на поединок между соотечественниками — Девином Хейни и Хосе Карлосом Рамиресом.

Их бой состоялся сегодня, 3 мая, на турнире Fatal Fury в Нью-Йорке. Девин одержал победу единогласным решением судей со счётом 119-109, 119-109 и 118-110.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Девин Хейни (W) — Хосе Карлос Рамирес
03 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Девин Хейни
Окончено
UD
Хосе Карлос Рамирес

«Хочу поблагодарить Девина Хейни за чудо, за то, что мой мальчик, который 34 года провёл в инвалидном кресле, наконец-то встал и выключил телевизор, когда транслировали твой бой», — написал Дэнис на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Трусливый стиль Хейни надоел всем. Победа Девина вызывает только отторжение
Трусливый стиль Хейни надоел всем. Победа Девина вызывает только отторжение
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android