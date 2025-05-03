Результаты взвешивания Сауля Альвареса и Уильяма Скалла
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Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес и обладатель титула IBF во втором среднем весе кубинец Уильям Скалл успешно прошли взвешивание в преддверии поединка.
Мексиканский атлет показал на весах 75,8 кг, а кубинский спортсмен — 75,3 кг.
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Уильям Скалл
04 мая 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Уильям Скалл
Бой между Саулем и Уильямом начнётся не раньше 00:00 по московскому времени. Их поединок станет главным событием боксёрского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону стоит звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.
Ранее Теренс Кроуфорд поделился прогнозом на поединок между Саулем Альваресом и Уильямом Скаллом.
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