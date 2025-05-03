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Сергей Ковалёв назвал следующего абсолютного чемпиона. Он из Казахстана

Сергей Ковалёв назвал следующего абсолютного чемпиона. Он из Казахстана
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42-летний бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв назвал следующего абсолютного чемпиона мира в среднем весе.

— Вы недавно вспоминали свой спарринг с Геннадием Головкиным в лагере Абеля Санчеса. А как давно общались или виделись с Геннадием? Обсуждали ли с ним нынешних чемпионов?
— К сожалению, мы не общаемся и не на связи. Но при встрече, конечно, здороваемся и перебрасываемся несколькими словами.

— Вообще, в последнее время в боксе наблюдается некая стагнация. Кого можете выделить из нынешних боксёров и почему?
— Честно, не слежу за миром бокса, поэтому ничего не могу прокомментировать. Из тех, кого действующих знаю, могу выделить Жанибека Алимханулы из Казахстана. Будущий абсолютный чемпион мира, — приводит слова Ковалёва портал Betonmobile.

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