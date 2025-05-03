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Президент WBC объяснил, почему Пакьяо решил вернуться в бокс

Президент WBC объяснил, почему Пакьяо решил вернуться в бокс
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Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) мексиканец Маурисио Сулейман высказался насчёт возвращения легендарного бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо.

«Впервые в карьере Пакьяо завоевал титул в наилегчайшем весе по версии WBC. А теперь он хочет покинуть спорт в качестве чемпиона по версии WBC в полусреднем весе», — приводит слова Сулеймана Marca.

Напомним, последний бой в качестве профессионального боксёра Пакьяо провёл в августе 2021 года. Тогда он потерпел поражение единогласным решением судей от кубинца Йордениса Угаса. Всего за свою карьеру Пакьяо провёл 72 поединка и одержал победы в 62 из них (39 — досрочно) при восьми поражениях и двух ничьих.

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