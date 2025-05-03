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Царукян: мы с Топурией единственные в лёгком весе, кто может дать хороший бой Махачеву

Царукян: мы с Топурией единственные в лёгком весе, кто может дать хороший бой Махачеву
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Арман Царукян считает, что только он и экс-чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия могут составить конкуренцию обладателю титула UFC в категории до 70 кг Исламу Махачеву в лёгком весе.

«Это справедливо. Топурия поднимается в весе, он чемпион. Думаю, был бы интересный бой. Топурия может доставить ему проблемы. Топурия, я — это все в этом весе на данный момент, кто может хороший бой дать Исламу. Гэтжи — это просто лёгкие деньги для Ислама. Оливейру он уже бил», — приводит слова Царукяна портал Sport24.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.

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