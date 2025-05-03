Царукян объяснил, как Топурия может победить Махачева

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Арман Царукян объяснил, как экс-чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия может победить обладателя титула UFC в категории до 70 кг Ислама Махачева в лёгком весе.

«За счёт чего Топурия может составить конкуренцию Исламу? Он низкий, будет тяжело проходить ему, сильно бьёт, на ногах стоит хорошо. В любой момент может нокаутировать Ислама. Думаю, если он попадёт, он уронит Ислама. Но не думаю, что Ислам будет подходить на его дистанцию. Он будет издалека работать, расстреливать его. Когда Топурия будет подходить своими руками, он будет его переводить, пытаться вклинчевать», — приводит слова Царукяна портал Sport24.