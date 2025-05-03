Конор Бенн: Гарсия показал разочаровывающее выступление. Это было ужасно

28-летний бывший чемпион мира по версии WBA Continental в полусреднем вес англичанин Конор Бенн поделился мыслями о выступлении американца Райана Гарсии в бою за звание чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе с соотечественником Роландо Ромеро.

Поединок между Гарсией и Ромеро состоялся сегодня, 3 мая, на турнире Fatal Fury в Нью-Йорке. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Ромеро единогласным решением судей.

«Райан показал очень разочаровывающее выступление. Это было ужасно. По-прежнему ли я заинтересован в бою с ним? Нет, я так не думаю», — приводит слова Бенна портал talkSPORT.