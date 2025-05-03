Диллон Дэнис: бокс — шутка. Двалишвили переехал бы и Гарсию, и Хейни, и остальных

Американский боец смешанных единоборств и грэпплер Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, заявил, что действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили побил бы всех участников главных боёв турнира Fatal Fury, который прошёл сегодня в Нью-Йорке, — Райана Гарсию, Роландо Ромеро, Девина Хейни, Хосе Карлоса Рамиреса, Теофимо Лопеса и Арнольда Барбозу.

«Бокс — это просто шутка какая-то, ведь Мераб Двалишвили может переехать всех шестерых, кто бился в главных боях вечера друг за другом по очереди, не отдыхая между боями. И он финиширует их всех меньше чем за 30 минут», — написал Дэнис на своей странице в социальных сетях.