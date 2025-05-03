Сауль Альварес назвал топ-5 величайших боксёров в истории, не включив себя в список

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес в интервью порталу DAZN назвал собственный топ-5 величайших боксёров в истории.

Топ-5 лучших боксёров в истории по версии Сауля Альвареса:

1. Мохаммед Али (56-5, 37 КО/ТКО).

2. Шугар Рэй Леонард (36-3-1, 25 КО/ТКО).

3. Шугар Рэй Робинсон (173-19-6-2, 108 КО/ТКО).

4. Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО/ТКО)

5. Марвин Хаглер (62-3-2, 52 КО/ТКО).

Напомним, следующий поединок Сауль проведёт завтра, 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) против чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе кубинца Уильяма Скалла. Их бой начнётся не ранее 00:00 мск.