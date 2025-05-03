Павел Силягин и Алексей Алфёров одержали победы 2 мая в Бресте

2 мая в Бресте (Беларусь) состоялся вечер профессионального бокса «IBA.Pro 5», где в главном событии шоу местный проспект полутяжёлого дивизиона, финалист чемпионата мира и Европы Алексей Алфёров проводил бой против бельгийца Ли Ингелреста и завоевал чемпионский пояс IBA.PRO.

Поединок продлился все отведённые 10 раундов, на протяжении которых Алфёров явно доминировал над Ингелрестом, несколько раз отправляя его в нокдаун по ходу противостояния. В конечном итоге все трое судей единогласно отдали победу Алфёрову.

В соглавном событии вечера обладатель титула IBF International во втором среднем весе Павел Силягин встречался в восьмираундовом поединке с эквадорцем Карлосом Гонгорой. Бой завершился победой Силягина единогласным решением судей.