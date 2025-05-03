Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Павел Силягин и Алексей Алфёров одержали победы 2 мая в Бресте

Павел Силягин и Алексей Алфёров одержали победы 2 мая в Бресте
Комментарии

2 мая в Бресте (Беларусь) состоялся вечер профессионального бокса «IBA.Pro 5», где в главном событии шоу местный проспект полутяжёлого дивизиона, финалист чемпионата мира и Европы Алексей Алфёров проводил бой против бельгийца Ли Ингелреста и завоевал чемпионский пояс IBA.PRO.

Поединок продлился все отведённые 10 раундов, на протяжении которых Алфёров явно доминировал над Ингелрестом, несколько раз отправляя его в нокдаун по ходу противостояния. В конечном итоге все трое судей единогласно отдали победу Алфёрову.

В соглавном событии вечера обладатель титула IBF International во втором среднем весе Павел Силягин встречался в восьмираундовом поединке с эквадорцем Карлосом Гонгорой. Бой завершился победой Силягина единогласным решением судей.

Материалы по теме
Метания Ломаченко. Великий боксёр до сих пор не определился, хочет ли драться
Метания Ломаченко. Великий боксёр до сих пор не определился, хочет ли драться
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android