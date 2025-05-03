Сауль Альварес — Уильям Скалл: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 3 на 4 мая по мск в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой боксёрский вечер, в главном поединке которого сразятся звёздный мексиканский чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес и обладатель титула IBF в этом весе кубинец Уильям Скалл.

Все бои этого боксёрского вечера покажет телеканал DAZN. Легальной прямой трансляции турнира в Российской Федерации не ожидается. При этом «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Боксёрский вечер стартует в 3:00 по московскому времени. Альварес и Скалл должны выйти в ринг ориентировочно в 6:00 мск.