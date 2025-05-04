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Наоя Иноуэ — Рамон Карденас: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Наоя Иноуэ — Рамон Карденас: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 4 на 5 мая мск в Лас-Вегасе (США) состоится крупный вечер профессионального бокса, в главном событии которого сразятся известный абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ и претендент на эти титулы американец Рамон Карденас.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Наоя Иноуэ — Рамон Карденас
05 мая 2025, понедельник. 06:00 МСК
Наоя Иноуэ
Не началось
Рамон Карденас

Все бои этого боксёрского вечера покажет телеканал DAZN. Легальной прямой трансляции турнира в Российской Федерации не ожидается. При этом «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Боксёрский вечер стартует в 4:00 по московскому времени. Иноуэ и Карденас должны выйти в ринг ориентировочно в 6:00 мск.

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