Наоя Иноуэ — Рамон Карденас: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 4 на 5 мая мск в Лас-Вегасе (США) состоится крупный вечер профессионального бокса, в главном событии которого сразятся известный абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ и претендент на эти титулы американец Рамон Карденас.

Все бои этого боксёрского вечера покажет телеканал DAZN. Легальной прямой трансляции турнира в Российской Федерации не ожидается. При этом «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Боксёрский вечер стартует в 4:00 по московскому времени. Иноуэ и Карденас должны выйти в ринг ориентировочно в 6:00 мск.