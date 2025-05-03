Джордж Гроувз посоветовал Крису Юбэнку-младшему завершить карьеру

Ветеран ринга, экс-чемпион мира в среднем весе британец Джордж Гроувз считает, что действующему обладателю титула IBO в средней весовой категории Крису Юбэнку-младшему следует завершить свою боксёрскую карьеру после тяжелейшего боя с Конором Бенном.

«Нет, мне не нравится эта идея. Нет реваншу! Они провели бой. Ивент получился большим. Больше некуда. А сейчас считаю, что Юбэнк должен завершить карьеру. Он победил. Но не забывайте, что сразу после победы он отправился в госпиталь и вернулся домой только в понедельник утром. Думаю, что ему пора подумать о здоровье. Поэтому и считаю, что ему пора на пенсию», — приводит слова Гроувза Sky Sports.

Напомним, Юбэнк свой последний бой проводил 26 апреля в Лондоне, где в ярком и драматичном противостоянии победил единогласным решением судей своего соотечественника Конора Бенна, и теперь боксёры планируют реванш на осень 2025 года.