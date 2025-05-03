Опубликованы жёсткие кадры Гаджи Автомата после боя на RCC Hard 14

3 мая в Екатеринбурге состоялся турнир по боям на голых кулаках RCC Hard 14, где в рамках основного карда состоялся реванш в тяжёлом весе между Гаджи «Автоматом» Наврузовым и Торнике «Мамукой» Мамукашвили. Поединок продлился все отведённые три раунда, и по их итогам Наврузов одержал победу раздельным решением судей, но получил множество гематом и рассечений.

Гаджи «Автомат» Наврузов Фото: RCC

Напомним, первое противостояние между этими бойцами состоялось в сентябре 2020 года на турнире Top Dog 4, где победу чистым нокаутом в первом раунде также одержал Наврузов.

Предыдущий поединок Наврузова состоялся в июне 2024 года, где он взял реванш у бразильца Фернандо Родригеса, победив его единогласным решением судей.