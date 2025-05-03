Гаджи Автомат победил Торнике Мамуки на RCC Hard 14

Известный боец на голых кулаках Гаджи «Автомат» Наврузов одержал вторую победу над Торнике «Мамуки» Мамукашвили в основном карде турнира RCC Hard 14, который проходил 3 мая в Екатеринбурге.

Первая половина боя прошла под контролем Наврузова, который был более эффективен в работе на дистанции. В конце стартового раунда бойцы вступили в размен ударами в центре ринга, и после одного из пропущенных ударов Мамука оказался на настиле, но рефери не отсчитал ему нокдаун.

В последующих двух раундах откровенная рубка продолжилась до самых последних секунд противостояния, и судьи раздельным решением отдали победу Наврузову.