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«У него две руки и две ноги». Рамон Карденас оптимистично настроен на бой с Наоя Иноуэ

«У него две руки и две ноги». Рамон Карденас оптимистично настроен на бой с Наоя Иноуэ
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Претендент на титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе американец Рамон Карденас поделился ожиданиями накануне поединка против действующего абсолютного чемпиона в этом дивизионе японца Наоя Иноуэ, отметив свою уверенность в победе.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Наоя Иноуэ — Рамон Карденас
05 мая 2025, понедельник. 06:00 МСК
Наоя Иноуэ
Не началось
Рамон Карденас

«Люди много всего говорят, но больше половины из них никогда не были на ринге. Я здесь, чтобы делать свою работу и попытаться выиграть бой. У него две руки и две ноги, как у и меня, так что у меня есть шанс — вот как я это вижу», — приводит слова Карденаса Boxing Scene.

Напомним, бой между Карденасом и Иноуэ состоится в ночь с 4 на 5 мая в Лас-Вегасе (США).

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