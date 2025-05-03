«У него две руки и две ноги». Рамон Карденас оптимистично настроен на бой с Наоя Иноуэ

Претендент на титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе американец Рамон Карденас поделился ожиданиями накануне поединка против действующего абсолютного чемпиона в этом дивизионе японца Наоя Иноуэ, отметив свою уверенность в победе.

«Люди много всего говорят, но больше половины из них никогда не были на ринге. Я здесь, чтобы делать свою работу и попытаться выиграть бой. У него две руки и две ноги, как у и меня, так что у меня есть шанс — вот как я это вижу», — приводит слова Карденаса Boxing Scene.

Напомним, бой между Карденасом и Иноуэ состоится в ночь с 4 на 5 мая в Лас-Вегасе (США).