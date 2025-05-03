Белал Мухаммад настроен на досрочную победу над Джеком Делла Маддаленой

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад заявил, что настроен исключительно на досрочную победу в поединке против Джека Делла Маддалены, с которым сразится в главном событии турнира UFC 315, запланированного на 10 мая в Монреале (Канада).

«Я сломаю его за три раунда», — сказал Мухаммад на видео, опубликованном у себя на странице в социальной сети Х (ранее Twtter).

Напомним, Мухаммад свой предыдущий поединок проводил летом 2024 года, где он одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Леоном Эдвардсом. Что касается Маддалены, то он последний бой провёл в марте 2024 года и победил там чистым нокаутом в третьем раунде Гилберта Бёрнса.