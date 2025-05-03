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Сауль Альварес — Уильям Скалл: прямая онлайн трансляция боя начнётся в 06:00 мск

Сауль Альварес — Уильям Скалл: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 6:00 мск
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В ночь с 3 на 4 мая мск в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт грандиозный вечер профессионального бокса, в главном событии которого сразятся звёздный мексиканский чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес и обладатель титула IBF в этом весе кубинец Уильям Скалл.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Уильям Скалл
04 мая 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Уильям Скалл

Все бои этого боксёрского вечера покажет телеканал DAZN. Легальной прямой трансляции турнира в Российской Федерации не ожидается. При этом «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Боксёрский вечер стартует в 3:00 по московскому времени. Альварес и Скалл должны выйти в ринг ориентировочно в 6:00 мск.

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