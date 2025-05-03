Стали известны дата и место боя Наоя Иноуэ с Муроджоном Ахмадалиевым

Накануне стало известно, что бой между абсолютным чемпионом мира во второй легчайшей весовой категории японцем Наоя Иноуэ и экс-чемпионом мира в этом дивизионе узбекистанцем Муроджоном Ахмадалиевым получил подтверждение и состоится 14 сентября в Токио (Япония).

«Сделка наконец-то согласована. Узбекская мощь против Монстра. Лучший бой в дивизионе!» — написал британский промоутер Эдди Хирн на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Иноуэ свой следующий бой проведёт в ночь с 4 на 5 мая в Лас-Вегасе (США), где будет отстаивать свои титулы в противостоянии с американским боксёром Рамоном Карденасом.