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Марко Антонио Баррера сделал прогноз на потенциальный бой Альвареса против Кроуфорда

Марко Антонио Баррера сделал прогноз на потенциальный бой Альвареса против Кроуфорда
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Легендарный чемпион прошлых лет мексиканец Марко Антонио Баррера дал свой комментарий по поводу ожидаемого боя между мексиканской звездой бокса Саулем Альваресом и бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях Теренсом Кроуфордом, который может состояться осенью 2025 года.

«Я считаю, что это очень сложный бой для обоих бойцов. Моё личное мнение: поскольку Кроуфорду нужно подняться на три весовые категории выше и он не показал выдающегося результата против последнего парня, с которым он сражался (в августе 2024 года он победил по очкам Исраила Мадримова. — Прим. «Чемпионата»), в весовой категории первого среднего дивизиона. Он выглядел не очень хорошо, и с Канело ему будет в разы сложнее.

Но если говорить про Канело, то он ещё тоже не встречался с бойцами, подобными Кроуфорду. Для него это тоже очень сложный и тяжёлый бой — я в этом уверен», — приводит слова Барреры Boxing Scene.

Напомним, Альварес в ночь с 3 на 4 мая в Саудовской Аравии проведёт бой за титул абсолютного чемпиона мира с кубинским обладателем пояса IBF во втором среднем весе Уильямом Скаллом.

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