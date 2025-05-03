Марко Антонио Баррера сделал прогноз на потенциальный бой Альвареса против Кроуфорда

Легендарный чемпион прошлых лет мексиканец Марко Антонио Баррера дал свой комментарий по поводу ожидаемого боя между мексиканской звездой бокса Саулем Альваресом и бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях Теренсом Кроуфордом, который может состояться осенью 2025 года.

«Я считаю, что это очень сложный бой для обоих бойцов. Моё личное мнение: поскольку Кроуфорду нужно подняться на три весовые категории выше и он не показал выдающегося результата против последнего парня, с которым он сражался (в августе 2024 года он победил по очкам Исраила Мадримова. — Прим. «Чемпионата»), в весовой категории первого среднего дивизиона. Он выглядел не очень хорошо, и с Канело ему будет в разы сложнее.

Но если говорить про Канело, то он ещё тоже не встречался с бойцами, подобными Кроуфорду. Для него это тоже очень сложный и тяжёлый бой — я в этом уверен», — приводит слова Барреры Boxing Scene.

Напомним, Альварес в ночь с 3 на 4 мая в Саудовской Аравии проведёт бой за титул абсолютного чемпиона мира с кубинским обладателем пояса IBF во втором среднем весе Уильямом Скаллом.