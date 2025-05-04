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Теофимо Лопес дал комментарий после победы над Арнольдом Барбозой

Теофимо Лопес дал комментарий после победы над Арнольдом Барбозой
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Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес высказался после победы над экс-претендентом на титул Арнольдом Барбозой-младшим, которого победил единогласным решением судей, и теперь хочет провести бой против Джарона Энниса, который владеет двумя титулами в полусреднем весе (WBA и IBF).

«Вы меня знаете, ребята, я иду навстречу сложным испытаниям. Я определённо теперь хочу увидеть в ринге Джарона Энниса!» — приводит слова Лопеса Boxing Scene.

Напомним, Эннис свой последний бой проводил в апреле 2025 года и одержал там досрочную победу над литовским экс-чемпионом мира Эймантасом Станионисом.

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