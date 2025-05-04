Яна Сантос единогласным решением победила Мишу Тейт на турнире UFC on ESPN 67

Сегодня, в ночь с 3 на 4 мая, в Де-Мойне (Айова, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 67. В рамках предварительного карда российский боец UFC Яна Сантос встретилась с бывшей чемпионкой организации Мишей Тейт.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Сантос единогласным решением судей. Для россиянки это 16-я победа в карьере, тогда как американка потерпела 10-е поражение.

Яне Сантос (16-8-0, 1 NC) 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 61 в августе, россиянка победила единогласным решением американку Челси Чендлер. Мише Тейте (20-10-0) 38 лет. Американка не выступала с декабря 2023 года, когда на UFC on ESPN 52 победила болевым приёмом в третьем раунде соотечественницу Джулию Авилу.

В главном бою шоу состоится поединок в легчайшем весе между Кори Сэндхагеном и экс-чемпионом UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисоном Фигейреду.

Чемпионы UFC из России: