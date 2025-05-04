Азамат Бекоев в первом раунде нокаутировал Райана Лодера на турнире UFC

В ночь с 3 на 4 мая в Де-Мойне (Айова, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 67. В рамках предварительного карда россиянин Азамат Бекоев встретился с американцем Райаном Лодером.

Бекоев одержал победу нокаутом в первом раунде. Это его вторая победа в UFC в двух боях. Всего в смешанных единоборствах на счету Бекоева 20 побед и три поражения.

В главном бою турнира пройдёт поединок в легчайшем весе между Кори Сэндхагеном и экс-чемпионом UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисоном Фигейреду.

Основной кард:

Кори Сэндхаген — Дейвисон Фигейреду;

Бо Никал — Ренье де Риддер;

Даниэль Родригес — Сантьяго Понциниббио;

Джуниор Тафа — Джордж Токкос;

Монтел Джексон — Даниэль Маркос.