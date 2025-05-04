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Азамат Бекоев в первом раунде нокаутировал Райана Лодера на турнире UFC

Азамат Бекоев в первом раунде нокаутировал Райана Лодера на турнире UFC
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В ночь с 3 на 4 мая в Де-Мойне (Айова, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 67. В рамках предварительного карда россиянин Азамат Бекоев встретился с американцем Райаном Лодером.

UFC 2025. UFC on ESPN 67, Де-Мойн, США
Райан Лодер — Азамат Бекоев (W)
04 мая 2025, воскресенье. 03:40 МСК
Райан Лодер
Окончено
TKO
Азамат Бекоев

Бекоев одержал победу нокаутом в первом раунде. Это его вторая победа в UFC в двух боях. Всего в смешанных единоборствах на счету Бекоева 20 побед и три поражения.

В главном бою турнира пройдёт поединок в легчайшем весе между Кори Сэндхагеном и экс-чемпионом UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисоном Фигейреду.

Основной кард:

Кори Сэндхаген — Дейвисон Фигейреду;
Бо Никал — Ренье де Риддер;
Даниэль Родригес — Сантьяго Понциниббио;
Джуниор Тафа — Джордж Токкос;
Монтел Джексон — Даниэль Маркос.

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