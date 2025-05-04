«Как дела, Айова?» Азамат Бекоев прокомментировал победу нокаутом над Райаном Лодером

Российский боец Азамат Бекоев высказался о победе над американцем Райаном Лодером в поединке предварительного карда на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 67, который проходит в эти минуты Де-Мойне (Айова, США).

«Как дела, Айова? Я представляю дагестанскую и осетинскую школу борьбы. Они лучшие в мире. Лодер — хороший парень. Знаю, что он борец высокого уровня. Но сейчас — моё время. Мы готовились в ATT. Все тренеры помогали мне. Спасибо большое им. Хочу теперь драться в номерных турнирах. Я говорил, что не разочарую. Буду дальше драться и идти за нокаутами», — сказал Бекоев в интервью после боя.

Напомним, Бекоев одержал победу в бою с Лодером нокаутом в первом раунде. Это его вторая победа в UFC из двух проведённых боёв. В общей сложности в смешанных единоборствах на его счету 20 побед и три поражения.

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