Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Rizin: Otoko Matsuri
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
07:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Как дела, Айова?» Азамат Бекоев прокомментировал победу нокаутом над Райаном Лодером

«Как дела, Айова?» Азамат Бекоев прокомментировал победу нокаутом над Райаном Лодером
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец Азамат Бекоев высказался о победе над американцем Райаном Лодером в поединке предварительного карда на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 67, который проходит в эти минуты Де-Мойне (Айова, США).

UFC 2025. UFC on ESPN 67, Де-Мойн, США
Райан Лодер — Азамат Бекоев (W)
04 мая 2025, воскресенье. 03:40 МСК
Райан Лодер
Окончено
TKO
Азамат Бекоев

«Как дела, Айова? Я представляю дагестанскую и осетинскую школу борьбы. Они лучшие в мире. Лодер — хороший парень. Знаю, что он борец высокого уровня. Но сейчас — моё время. Мы готовились в ATT. Все тренеры помогали мне. Спасибо большое им. Хочу теперь драться в номерных турнирах. Я говорил, что не разочарую. Буду дальше драться и идти за нокаутами», — сказал Бекоев в интервью после боя.

Напомним, Бекоев одержал победу в бою с Лодером нокаутом в первом раунде. Это его вторая победа в UFC из двух проведённых боёв. В общей сложности в смешанных единоборствах на его счету 20 побед и три поражения.

Материалы по теме
UFC on ESPN 67: турнир в самом разгаре! Бекоев растерзал крепкого американца. LIVE
Live
UFC on ESPN 67: турнир в самом разгаре! Бекоев растерзал крепкого американца. LIVE

Чемпионы UFC из России:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android