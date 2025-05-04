«Меня освистывают, но мне всё равно». Яна Сантос — о победе над Мишей Тейт на турнире UFC

Российский боец UFC Яна Сантос высказалась о победе над американкой Мишей Тейт в поединке предварительного карда на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 67, который проходит в эти минуты Де-Мойне (Айова, США).

«Тяжело говорить, меня освистывают. Но мне всё равно. Спасибо оппонентке. Она всегда была моим любимым бойцом. Большая честь разделить октагон с ней и победить. Не очень приятно говорить в такой атмосфере. Но тем не менее. Я изначально собиралась работать на дистанции. Мы знали, что она попытается меня перевести. Старались удерживать её ударами», — сказала Яна Сантос после боя.

Бой прошёл все три раунда и закончился победой Сантос единогласным решением судей. Для 35-летней россиянки эта победа стала 16-й в карьере при восьми поражениях, в то время как 38-летняя американка потерпела уже 10-е поражение за карьеру. Всего у Тейт 20 побед.

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