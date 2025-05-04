Дмитрий Бивол присутствует на боксёрском поединке Сауля Альвареса и Уильяма Скалла

В эти минуты в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит грандиозный вечер профессионального бокса, в главном событии которого сошлись звёздный мексиканский чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес и обладатель титула IBF в этом весе кубинец Уильям Скалл.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию боя.

В трансляции перед началом поединка камера показала чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлой весовой категории (до 79,2 кг) россиянина Дмитрия Бивола, который приехал на боксёрский поединок.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, победитель этого поединка станет абсолютным чемпионом мира.

Наиболее титулованный боксёр: