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Сауль Альварес выиграл бой у Уильяма Скалла решением судей, 4 мая 2025, профессиональный бокс, Эр-Рияд

Сауль Альварес победил Уильяма Скалла и снова стал абсолютным чемпионом мира
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Сегодня, утром 4 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился грандиозный вечер профессионального бокса. В его главном поединке сразились звёздный мексиканский чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес и обладатель титула IBF в этом весе кубинец Уильям Скалл. «Чемпионат» проводил онлайн-трансляцию боя.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес (W) — Уильям Скалл
04 мая 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Уильям Скалл

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Альвареса единогласным решением судей. Это 64-я победа мексиканца в карьере. 34-летний Альварес имеет рекорд в боксе — 63-2-2. На счету 32-летнего Скалла профессиональный рекорд — 21-1. Поражение от Канело стало для кубинца первым в карьере.

Таким образом, «Канело» вернул звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, во второй раз став обладателем данном титула.

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