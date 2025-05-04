Сауль Альварес победил Уильяма Скалла и снова стал абсолютным чемпионом мира

Сегодня, утром 4 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился грандиозный вечер профессионального бокса. В его главном поединке сразились звёздный мексиканский чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес и обладатель титула IBF в этом весе кубинец Уильям Скалл. «Чемпионат» проводил онлайн-трансляцию боя.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Альвареса единогласным решением судей. Это 64-я победа мексиканца в карьере. 34-летний Альварес имеет рекорд в боксе — 63-2-2. На счету 32-летнего Скалла профессиональный рекорд — 21-1. Поражение от Канело стало для кубинца первым в карьере.

Таким образом, «Канело» вернул звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, во второй раз став обладателем данном титула.

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