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Сауль Альварес одержал 63-ю победу в карьере

Сауль Альварес одержал 63-ю победу в карьере
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Сегодня, утром 4 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился грандиозный вечер профессионального бокса. В его главном поединке сразились звёздный мексиканский чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес и обладатель титула IBF в этом весе кубинец Уильям Скалл. Победителем поединка стал мексиканский боксёр.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес (W) — Уильям Скалл
04 мая 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Уильям Скалл

Для Альвареса эта победа стала 63-й в профессиональной боксёрской карьере. На его счету также два поражения и два ничейных поединка.

Напомним, на данный момент мексиканцу 34 года. Альварес в своём последнем бою победил единогласным решением судей Эдгара Берлангу из США.

Сауль Альварес провёл битву взглядов с Эдгаром Берлангой

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