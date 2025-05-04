Сауль Альварес одержал 63-ю победу в карьере

Сегодня, утром 4 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился грандиозный вечер профессионального бокса. В его главном поединке сразились звёздный мексиканский чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес и обладатель титула IBF в этом весе кубинец Уильям Скалл. Победителем поединка стал мексиканский боксёр.

Для Альвареса эта победа стала 63-й в профессиональной боксёрской карьере. На его счету также два поражения и два ничейных поединка.

Напомним, на данный момент мексиканцу 34 года. Альварес в своём последнем бою победил единогласным решением судей Эдгара Берлангу из США.

Сауль Альварес провёл битву взглядов с Эдгаром Берлангой