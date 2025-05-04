Сауль Альварес вернул звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе

Звёздный мексиканский чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес победил обладателя титула IBF в этом весе кубинца Уильяма Скалла на большом вечере профессионального бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и вернул звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Напомним, бой продлился все 12 раундов и завершился победой мексиканца единогласным решением судей. Данная победа стала для 34-летнего «Канело» 63-й в профессиональной карьере. Также на его счету два ничейных боя и два поражения, последнее из которых было в поединке с россиянином Дмитрием Биволом в 2022 году.

Для 32-летнего Скалла поражение стало первым в карьере. Его рекорд — 21-1.

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