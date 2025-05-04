Бо Никал потерпел первое поражение в карьере, проиграв Ренье де Риддеру на турнире UFC

Сегодня, в ночь с 3 на 4 мая, в Де-Мойне (Айова, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 67. В рамках соглавного события вечера представитель Нидерландов Ренье де Риддер проводил поединок с американцем Бо Никалом в рамках среднего веса.

Поединок продлился два раунда и завершился победой де Риддера техническим нокаутом.

29-летний Бо Никал потерпел первое поражение в карьере. На его счету также семь побед, четыре из них были одержаны в UFC.

У де Риддера — 20 побед и два поражения. Он идёт на серии из четырёх выигранных боёв.

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