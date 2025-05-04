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Кори Сэндхаген нокаутировал Дейвисона Фигейреду в главном бою UFC on ESPN 67

Кори Сэндхаген нокаутировал Дейвисона Фигейреду в главном бою UFC on ESPN 67
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В ночь с 3 на 4 мая в Де-Мойне (Айова, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 67. Его главным боем стал поединок в легчайшем весе между Кори Сэндхагеном и экс-чемпионом UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисоном Фигейреду.

UFC 2025. UFC on ESPN 67, Де-Мойн, США
Кори Сэндхаген (W) — Дейвисон Фигейреду
04 мая 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Кори Сэндхаген
Окончено
TKO
Дейвисон Фигейреду

Бой завершился досрочной победой Сэндхагена во втором раунде. За несколько секунд до окончания второго отрезка Фигейреду получил повреждение ноги, находясь на канвасе, и не смог защищаться. Кори нанёс серию ударов в голову, рефери был вынужден остановить поединок.

На счету Сэндхагена теперь 18 побед и пять поражений в ММА. У Фигейреду 24 победы и пять поражений. Также один поединок бразилец закончил вничью.

В соглавном событии вечера американец Бо Никал потерпел первое поражение в карьере, проиграв Ренье де Риддеру техническим нокаутом.

Пётр Ян продолжает тренировки к следующему бою в UFC

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