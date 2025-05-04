Турки Аль аш-Шейх объявил дату и место боя Теренс Кроуфорд — Сауль Альварес

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх анонсировал новый бой с участием чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBF во втором среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса и бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях Теренса Кроуфорда.

Бой между мексиканцем и американцем состоится 12 сентября на стадионе «Аллегиант» в Лас-Вегасе. Поединок разыграет звание чемпиона во втором среднем весе.

Напомним, в последнем поединке, который недавно завершился в Эр-Рияде, Сауль Альварес победил кубинца Уильяма Скалла и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе, победил представителя Узбекистана Исраила Мадримова единогласным решением судей.

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