Сауль Альварес высказался о Теренсе Кроуфорде после победы над Скаллом

Звёздный мексиканский чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес победил обладателя титула IBF в этом весе кубинца Уильяма Скалла на большом вечере профессионального бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и высказался о своём следующем сопернике Теренсе Кроуфорде.

«Кроуфорд — один из лучших, и мне нравится делить ринг с такими бойцами. Мне это доставляет удовольствие», — сказал мексиканец в интервью на ринге после своего боя.

Напомним, председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что бой Альварес — Кроуфорд состоится 12 сентября на стадионе «Аллегиант» в Лас-Вегасе. Поединок разыграет звание чемпиона во втором среднем весе.

Примечательно, что на счету Кроуфорда 41 победа и ни одного поражения в карьере.

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