Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Rizin: Otoko Matsuri
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
07:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сауль Альварес высказался о Теренсе Кроуфорде после победы над Скаллом

Сауль Альварес высказался о Теренсе Кроуфорде после победы над Скаллом
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный мексиканский чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес победил обладателя титула IBF в этом весе кубинца Уильяма Скалла на большом вечере профессионального бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и высказался о своём следующем сопернике Теренсе Кроуфорде.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес (W) — Уильям Скалл
04 мая 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Уильям Скалл

«Кроуфорд — один из лучших, и мне нравится делить ринг с такими бойцами. Мне это доставляет удовольствие», — сказал мексиканец в интервью на ринге после своего боя.

Напомним, председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что бой Альварес — Кроуфорд состоится 12 сентября на стадионе «Аллегиант» в Лас-Вегасе. Поединок разыграет звание чемпиона во втором среднем весе.

Примечательно, что на счету Кроуфорда 41 победа и ни одного поражения в карьере.

Теренс Кроуфорд дал урок бокса внуку Мохаммеда Али

Материалы по теме
Сауль Альварес — Уильям Скалл: очередной лёгкий успех Канело
Сауль Альварес — Уильям Скалл: очередной лёгкий успех Канело
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android