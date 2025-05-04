Результаты турнира UFC on ESPN 67

В ночь с 3 на 4 мая в США состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 67, где в главном событии шоу экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе бразилец Дейвисон Фигейреду проиграл техническим нокаутом во втором раунде Кори Сэндхагену.
Представляем вашему вниманию результаты всех поединков турнира:
Кори Сэндхаген победил Дейвисона Фигейреду техническим нокаутом во втором раунде;
Ренье де Риддер победил Бо Никала техническим нокаутом во втором раунде;
Даниэль Родригес победил Сантьяго Понциниббио техническим нокаутом в третьем раунде;
Монтел Джексон победил Даниэля Маркоса единогласным решением судей;
Сергей Сидей победил Кэмерона Смотермана единогласным решением судей;
Мэйсон Джонс победил Джереми Стивенса единогласным решением судей;
Яна Сантос победила Мишу Тейт единогласным решением судей;
Азамат Бекоев победил Райана Лодера техническим нокаутом в первом раунде;
Джиллиан Робертсон победила Марину Родригес техническим нокаутом во втором раунде;
Куанг Ле победил Гастона Боланьоса удушающим приёмом во втором раунде;
Томас Петерсен победил Дон'Тэйла Мэйса единогласным решением судей;
Джулиана Миллер победила Ивану Петрович единогласным решением судей.