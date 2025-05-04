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Результаты турнира UFC on ESPN 67

Результаты турнира UFC on ESPN 67
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В ночь с 3 на 4 мая в США состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 67, где в главном событии шоу экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе бразилец Дейвисон Фигейреду проиграл техническим нокаутом во втором раунде Кори Сэндхагену.

UFC 2025. UFC on ESPN 67, Де-Мойн, США
Кори Сэндхаген (W) — Дейвисон Фигейреду
04 мая 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Кори Сэндхаген
Окончено
TKO
Дейвисон Фигейреду

Представляем вашему вниманию результаты всех поединков турнира:

Кори Сэндхаген победил Дейвисона Фигейреду техническим нокаутом во втором раунде;

Ренье де Риддер победил Бо Никала техническим нокаутом во втором раунде;

Даниэль Родригес победил Сантьяго Понциниббио техническим нокаутом в третьем раунде;

Монтел Джексон победил Даниэля Маркоса единогласным решением судей;

Сергей Сидей победил Кэмерона Смотермана единогласным решением судей;

Мэйсон Джонс победил Джереми Стивенса единогласным решением судей;

Яна Сантос победила Мишу Тейт единогласным решением судей;

Азамат Бекоев победил Райана Лодера техническим нокаутом в первом раунде;

Джиллиан Робертсон победила Марину Родригес техническим нокаутом во втором раунде;

Куанг Ле победил Гастона Боланьоса удушающим приёмом во втором раунде;

Томас Петерсен победил Дон'Тэйла Мэйса единогласным решением судей;

Джулиана Миллер победила Ивану Петрович единогласным решением судей.

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