Результаты турнира UFC on ESPN 67

В ночь с 3 на 4 мая в США состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 67, где в главном событии шоу экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе бразилец Дейвисон Фигейреду проиграл техническим нокаутом во втором раунде Кори Сэндхагену.

Представляем вашему вниманию результаты всех поединков турнира:

Кори Сэндхаген победил Дейвисона Фигейреду техническим нокаутом во втором раунде;

Ренье де Риддер победил Бо Никала техническим нокаутом во втором раунде;

Даниэль Родригес победил Сантьяго Понциниббио техническим нокаутом в третьем раунде;

Монтел Джексон победил Даниэля Маркоса единогласным решением судей;

Сергей Сидей победил Кэмерона Смотермана единогласным решением судей;

Мэйсон Джонс победил Джереми Стивенса единогласным решением судей;

Яна Сантос победила Мишу Тейт единогласным решением судей;

Азамат Бекоев победил Райана Лодера техническим нокаутом в первом раунде;

Джиллиан Робертсон победила Марину Родригес техническим нокаутом во втором раунде;

Куанг Ле победил Гастона Боланьоса удушающим приёмом во втором раунде;

Томас Петерсен победил Дон'Тэйла Мэйса единогласным решением судей;

Джулиана Миллер победила Ивану Петрович единогласным решением судей.