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Бонусы участников турнира UFC on ESPN 67

Бонусы участников турнира UFC on ESPN 67
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Сегодня, в ночь с 3 на 4 мая, в Де-Мойне (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 67, где в главном событии шоу один из ведущих бойцов легчайшего дивизиона UFC Кори Сэндхаген победил экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе Дейвисона Фигейреду.

UFC 2025. UFC on ESPN 67, Де-Мойн, США
Кори Сэндхаген (W) — Дейвисон Фигейреду
04 мая 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Кори Сэндхаген
Окончено
TKO
Дейвисон Фигейреду

В номинации «Лучшее выступление вечера» были отмечены Ренье де Риддер, Азамат Бекоев, Кори Сэндхаген и Куанг Ле. Каждый из этих бойцов получил дополнительный бонус к гонорару в размере $ 50 тыс.

Напомним, что Ренье де Риддер в соглавном событии шоу победил Бо Никла техническим нокаутом во втором раунде, а Азамат Бекоев уже в первом раунде справился с Райаном Лодером, победив его техническим нокаутом. Куанг Ле уже во втором раунде успешно провёл удушающий приём Гастону Боланьосу.

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