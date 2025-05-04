Бонусы участников турнира UFC on ESPN 67

Сегодня, в ночь с 3 на 4 мая, в Де-Мойне (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 67, где в главном событии шоу один из ведущих бойцов легчайшего дивизиона UFC Кори Сэндхаген победил экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе Дейвисона Фигейреду.

В номинации «Лучшее выступление вечера» были отмечены Ренье де Риддер, Азамат Бекоев, Кори Сэндхаген и Куанг Ле. Каждый из этих бойцов получил дополнительный бонус к гонорару в размере $ 50 тыс.

Напомним, что Ренье де Риддер в соглавном событии шоу победил Бо Никла техническим нокаутом во втором раунде, а Азамат Бекоев уже в первом раунде справился с Райаном Лодером, победив его техническим нокаутом. Куанг Ле уже во втором раунде успешно провёл удушающий приём Гастону Боланьосу.