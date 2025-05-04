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Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд провели дуэль взглядов

Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд провели дуэль взглядов
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Звёздный мексиканский боксёр, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес провёл дуэль взглядов с бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весах Теренсом Кроуфордом сразу после своей победы над кубинцем Уильямом Скаллом в Саудовской Аравии.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес (W) — Уильям Скалл
04 мая 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Уильям Скалл

Напомним, в ночь с 3 на 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Альварес в главном событии боксёрского вечера победил единогласным решением судей Скалла и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира.

Теперь ожидается, что Канело и Кроуфорд сразятся между собой осенью 2025 года. Для этого поединка Кроуфорд поднимется на несколько весовых категорий.

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