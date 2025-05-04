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Джейк Пол отреагировал на победу Сауля Альвареса над Уильямом Скаллом

Джейк Пол отреагировал на победу Сауля Альвареса над Уильямом Скаллом
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Популярный блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол оставил короткий комментарий после победы абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса над экс-чемпионом мира в этом весе Уильямом Скаллом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес (W) — Уильям Скалл
04 мая 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Уильям Скалл

«Смущающий!» — написал Пол на своей странице в социальной сети.

Напомним, в ночь с 3 на 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в главном событии боксёрского шоу Альварес победил Скалла единогласным решением судей и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира.

Сразу после боя в ринг поднялся экс абсолютный чемпион мира в двух весах Теренс Кроуфорд и боксёры провели дуэль взглядов перед запланированным на осень 2025 года поединком.

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