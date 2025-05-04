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Сауль Альварес и Уильям Скалл нанесли 111 точных ударов на двоих за весь бой

Сауль Альварес и Уильям Скалл нанесли 111 точных ударов на двоих за весь бой
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес и экс-чемпион мира в этом весе кубинец Уильям Скалл, согласно статистике Compubox, суммарно нанесли 111 точных ударов на двоих за 12 отведённых раундов.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес (W) — Уильям Скалл
04 мая 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Уильям Скалл

Альварес нанёс всего на один удар больше, чем Скалл, — 56:55 в пользу Канело. Точных силовых джебов бойцы выбросили 35, и из них 27 совершил Скалл, в то время как мексиканец нанёс лишь 8 точных джебов. Остальные 76 силовых точных ударов были на стороне Альвареса (48:28 в пользу мексиканца).

Статистика ударов в бою Альварес — Скалл

Статистика ударов в бою Альварес — Скалл

Фото: Compubox

Напомним, в ночь с 3 на 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Альварес победил Скалла единогласным решением судей в главном событии боксёрского вечера и вернул себе титул абсолютного чемпиона мира.

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