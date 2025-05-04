Пётр Ян отреагировал на победу Кори Сэндхагена над Фигейреду

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян оставил комментарий после победы одного из рейтинговых бойцов легчайшего дивизиона UFC Кори Сэндхагена над экс-чемпионом в наилегчайшей весовой категории Дейвисоном Фигейреду.

«Поздравляю Кори Сэндхагена! Отличная работа», — написал Ян на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Сэндхаген победил Фигейреду техническим нокаутом во втором раунде главного события турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 67, который проходил в ночь с 3 на 4 мая в США.

Для Фигейреду это поражение стало уже вторым подряд. До этого в ноябре 2024 года он также проиграл единогласным решением судей Петру Яну.