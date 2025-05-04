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«Ненавижу таких бойцов». Сауль Альварес остался недоволен поединком с Уильямом Скаллом

«Ненавижу таких бойцов». Сауль Альварес остался недоволен поединком с Уильямом Скаллом
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес прокомментировал свою победу над экс-чемпионом мира в этом дивизионе Уильямом Скаллом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес (W) — Уильям Скалл
04 мая 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Уильям Скалл
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«Вот почему я не люблю драться с бойцами такого типа. Они выходят в ринг выживать. Надеюсь, 12 сентября будет другой бой. В такого рода поединках всякое возможно. Как по мне, это был скучный бой. Он не пытался выиграть, а старался выжить. Ненавижу таких бойцов», — сказал Альварес сразу после боя, находясь в ринге.

Напомним, Альварес победил Скалла единогласным решением судей по итогам 12 раундов боя, но в общей сложности боксёры нанесли лишь 111 точных ударов.

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