Бой Кроуфорда и Канело станет первым совместным проектом Даны Уайта с Турки Аль аш-Шейхом

Накануне было официально объявлено о том, что мегафайт между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом и бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весах Теренсом Кроуфордом состоится 12 сентября в Лас-Вегасе (США). Примечательно, что этот большой вечер станет первым совместным проектом крупнейшего инвестора мира профессионального бокса Турки Аль аш-Шейха с президентом UFC Даной Уайтом.

Напомним, Альварес в ночь с 3 на 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в главном событии большого вечера профессионального бокса победил единогласным решением судей экс-чемпиона мира во втором среднем весе кубинца Уильяма Скалла и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира.