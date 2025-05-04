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Бой Кроуфорда и Канело станет первым совместным проектом Даны Уайта с Турки Аль аш-Шейхом

Бой Кроуфорда и Канело станет первым совместным проектом Даны Уайта с Турки Аль аш-Шейхом
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Накануне было официально объявлено о том, что мегафайт между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом и бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весах Теренсом Кроуфордом состоится 12 сентября в Лас-Вегасе (США). Примечательно, что этот большой вечер станет первым совместным проектом крупнейшего инвестора мира профессионального бокса Турки Аль аш-Шейха с президентом UFC Даной Уайтом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес (W) — Уильям Скалл
04 мая 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Уильям Скалл

Напомним, Альварес в ночь с 3 на 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в главном событии большого вечера профессионального бокса победил единогласным решением судей экс-чемпиона мира во втором среднем весе кубинца Уильяма Скалла и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира.

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