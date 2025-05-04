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Дэмьен Лиллард отреагировал на результат поединка Сауля Альвареса с Уильямом Скаллом

Дэмьен Лиллард отреагировал на результат поединка Сауля Альвареса с Уильямом Скаллом
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34-летний звёздный разыгрывающий защитник Дэмьен Лиллард, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс», дал комментарий по поводу увиденного поединка между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом и экс-чемпионом мира в этом дивизионе Уильямом Скаллом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес (W) — Уильям Скалл
04 мая 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Уильям Скалл

«Я больше никогда не хочу видеть поединки Скалла», — написал Лиллард на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Альварес победил Скалла единогласным решением судей по итогам 12 раундов главного события боксёрского вечера, который проходил в ночь с 3 на 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира.

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