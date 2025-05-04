«В сентябре я покажу, как выглядит величие». Кроуфорд — о предстоящем поединке с Канело

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях, а также действующий обладатель титула WBA и временного пояса WBO в первом среднем весе Теренс Кроуфорд высказался по поводу предстоящего поединка против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса, который состоится 12 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Всё случается не просто так, и я здесь не просто так. В сентябре я покажу, как выглядит величие. Он сделал то, что должен был сделать, чтобы выполнить работу. Я лучший — вот почему я должен победить в этом бою. Смотрите и сами всё увидите 12 сентября», — сказал Кроуфорд в ринге сразу после объявления результата поединка между Альваресом и Скаллом.

Напомним, сегодня, в ночь с 3 на 4 мая, в Саудовской Аравии Альварес победил единогласным решением судей кубинского экс-чемпиона мира Уильяма Скалла и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира.