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«В сентябре я покажу, как выглядит величие». Кроуфорд — о предстоящем поединке с Канело

«В сентябре я покажу, как выглядит величие». Кроуфорд — о предстоящем поединке с Канело
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Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях, а также действующий обладатель титула WBA и временного пояса WBO в первом среднем весе Теренс Кроуфорд высказался по поводу предстоящего поединка против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса, который состоится 12 сентября в Лас-Вегасе (США).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес (W) — Уильям Скалл
04 мая 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Уильям Скалл

«Всё случается не просто так, и я здесь не просто так. В сентябре я покажу, как выглядит величие. Он сделал то, что должен был сделать, чтобы выполнить работу. Я лучший — вот почему я должен победить в этом бою. Смотрите и сами всё увидите 12 сентября», — сказал Кроуфорд в ринге сразу после объявления результата поединка между Альваресом и Скаллом.

Напомним, сегодня, в ночь с 3 на 4 мая, в Саудовской Аравии Альварес победил единогласным решением судей кубинского экс-чемпиона мира Уильяма Скалла и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира.

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