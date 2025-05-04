«Я всех размажу, я вам обещаю». Азамат Бекоев поблагодарил фанатов за поддержку

Российский средневес UFC Азамат Бекоев поблагодарил фанатов за поддержку в бою против американца Райана Лодера, пообещав уничтожить всех своих последующих оппонентов.

«Всем спасибо большое за поддержку, за то, что вы мне пишете. Я буду и дальше продолжать так же хорошо готовиться с божьей помощью, быть в хорошей форме и без травм. Я всех размажу, я вам обещаю!» — сказал Бекоев по пути в раздевалку сразу после победы над Лодером.

Напомним, в ночь с 3 на 4 мая в США состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 67, где в рамках предварительного карда Бекоев одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над Лодером.