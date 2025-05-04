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«Я всех размажу, я вам обещаю». Азамат Бекоев поблагодарил фанатов за поддержку

«Я всех размажу, я вам обещаю». Азамат Бекоев поблагодарил фанатов за поддержку
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Российский средневес UFC Азамат Бекоев поблагодарил фанатов за поддержку в бою против американца Райана Лодера, пообещав уничтожить всех своих последующих оппонентов.

UFC 2025. UFC on ESPN 67, Де-Мойн, США
Райан Лодер — Азамат Бекоев (W)
04 мая 2025, воскресенье. 03:40 МСК
Райан Лодер
Окончено
TKO
Азамат Бекоев

«Всем спасибо большое за поддержку, за то, что вы мне пишете. Я буду и дальше продолжать так же хорошо готовиться с божьей помощью, быть в хорошей форме и без травм. Я всех размажу, я вам обещаю!» — сказал Бекоев по пути в раздевалку сразу после победы над Лодером.

Напомним, в ночь с 3 на 4 мая в США состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 67, где в рамках предварительного карда Бекоев одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над Лодером.

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