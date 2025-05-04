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«Канело уже совсем не тот, что раньше». Бабанин дал прогноз на бой Альвареса и Кроуфорда

«Канело уже совсем не тот, что раньше». Бабанин дал прогноз на бой Альвареса и Кроуфорда
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Известный российский тяжеловес Максим Бабанин дал свой прогноз на предстоящий поединок абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса против бывшего обладателя титула абсолютного чемпиона мира в двух дивизионах Теренса Кроуфорда, который должен состояться 12 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Считаю, что Канело уже совсем не тот, что раньше. Кроуфорд может победить. Я бы даже дал 70% на 30% в пользу Теренса. Скажу больше, бой может не продлиться все 12 раундов. Кроуфорд вполне может нокаутировать Канело», — сказал Максим Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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