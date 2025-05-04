Эдуард Кравцов дал прогноз на поединок Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов дал свой прогноз на предстоящий большой бой между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом и бывшим абсолютным чемпионом в двух весовых категориях Теренсом Кроуфордом, который состоится 12 сентября в Лас-Вегасе.

«Бой уже объявлен официально. Один из самых ожидаемых в этом году. Я бы всё-таки поставил фаворитом Кроуфорда. Это моё субъективное мнение. Весь вопрос в том, насколько Теренс будет успешно выглядеть с точки зрения физики. Канело потяжелее. Если в плане физики Кроуфорд не уступит, то по боксу должен выиграть этот бой», — сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.