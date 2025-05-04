Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эдуард Кравцов дал прогноз на поединок Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда

Эдуард Кравцов дал прогноз на поединок Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда
Комментарии

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов дал свой прогноз на предстоящий большой бой между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом и бывшим абсолютным чемпионом в двух весовых категориях Теренсом Кроуфордом, который состоится 12 сентября в Лас-Вегасе.

«Бой уже объявлен официально. Один из самых ожидаемых в этом году. Я бы всё-таки поставил фаворитом Кроуфорда. Это моё субъективное мнение. Весь вопрос в том, насколько Теренс будет успешно выглядеть с точки зрения физики. Канело потяжелее. Если в плане физики Кроуфорд не уступит, то по боксу должен выиграть этот бой», — сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
Снова абсолютный чемпион! Канело победил в бою, который было невозможно смотреть
Снова абсолютный чемпион! Канело победил в бою, который было невозможно смотреть
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android