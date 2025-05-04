Мераб Двалишвили поздравил Кори Сэндхагена с победой над Фигейреду

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили поздравил одного из рейтинговых бойцов в своей весовой категории, американца Кори Сэндхагена, с победой над экс-чемпионом UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисоном Фигейреду.

«Хорошая работа, Кори. Поздравляю, мой друг. Отлично!» — сказал Двалишвили в видео на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Сэндхаген победил Фигейреду техническим нокаутом во втором раунде главного события турнира UFC on ESPN 67, который проходил в ночь с 3 на 4 мая в США. Сразу после боя Сэндхаген заявил о желании провести следующий бой за титул с победителем реванша между Двалишвили и экс-чемпионом в этом весе Шоном О'Мэлли.