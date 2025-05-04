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Сауль Альварес и Уильям Скалл побили рекорд по наименьшему количеству ударов за бой

Сауль Альварес и Уильям Скалл побили рекорд по наименьшему количеству ударов за бой
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес и экс-чемпион мира в этом дивизионе Уильям Скалл установили новый рекорд по наименьшему количеству выброшенных ударов за бой.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес (W) — Уильям Скалл
04 мая 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Уильям Скалл

За 12 раундов противостояния боксёры на двоих выбросили 445 ударов. Для сравнения, в раскритикованном ранее за отсутствие зрелищности поединке Девина Хейни против Хосе Рамиреса, бойцы выбросили 503 удара.

Напомним, Альварес в ночь с 3 на 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) победил Скалла единогласным решением судей по итогам всей дистанции главного боя вечера и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира.

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