Сауль Альварес и Уильям Скалл побили рекорд по наименьшему количеству ударов за бой

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес и экс-чемпион мира в этом дивизионе Уильям Скалл установили новый рекорд по наименьшему количеству выброшенных ударов за бой.

За 12 раундов противостояния боксёры на двоих выбросили 445 ударов. Для сравнения, в раскритикованном ранее за отсутствие зрелищности поединке Девина Хейни против Хосе Рамиреса, бойцы выбросили 503 удара.

Напомним, Альварес в ночь с 3 на 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) победил Скалла единогласным решением судей по итогам всей дистанции главного боя вечера и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира.