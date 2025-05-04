Бой Йоэля Альвареса и Бенуа Сен-Дени не состоится на UFC 315

Испанский легковес UFC Йоэль Альварес получил травму во время заключительного этапа подготовки к бою с французом Бенуа Сен-Дени и не сможет провести с ним поединок на турнире UFC 315, который запланирован на 10 мая в Монреале (Канада). Об этом сообщает MMA Fighting.

Стоит отметить, что руководство UFC в настоящий момент ищет замену Альваресу и, возможно, Сен-Дени всё же выступит в рамках этого карда с каким-либо другим оппонентом.

Напомним, Сен-Дени последний поединок провёл на турнире UFC Fight Night 243, который состоялся 28 сентября в Париже (Франция). Его соперником стал представитель Бразилии Ренато Мойкано. Бой завершился победой бразильского атлета техническим нокаутом во втором раунде из-за серьёзного рассечения у Сен-Дени, которое вынудило врача сигнализировать рефери об остановке боя.