Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бой Йоэля Альвареса и Бенуа Сен-Дени не состоится на UFC 315

Бой Йоэля Альвареса и Бенуа Сен-Дени не состоится на UFC 315
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский легковес UFC Йоэль Альварес получил травму во время заключительного этапа подготовки к бою с французом Бенуа Сен-Дени и не сможет провести с ним поединок на турнире UFC 315, который запланирован на 10 мая в Монреале (Канада). Об этом сообщает MMA Fighting.

Стоит отметить, что руководство UFC в настоящий момент ищет замену Альваресу и, возможно, Сен-Дени всё же выступит в рамках этого карда с каким-либо другим оппонентом.

Напомним, Сен-Дени последний поединок провёл на турнире UFC Fight Night 243, который состоялся 28 сентября в Париже (Франция). Его соперником стал представитель Бразилии Ренато Мойкано. Бой завершился победой бразильского атлета техническим нокаутом во втором раунде из-за серьёзного рассечения у Сен-Дени, которое вынудило врача сигнализировать рефери об остановке боя.

Материалы по теме
Бекоев продолжает покорять UFC! Россиянин красиво снёс победителя шоу Даны Уайта
Бекоев продолжает покорять UFC! Россиянин красиво снёс победителя шоу Даны Уайта
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android