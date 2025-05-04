Дейвисон Фигейреду прокомментировал поражение от Кори Сэндхагена

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду оставил комментарий после поражения в главном бою турнира UFC on ESPN 67, где он проиграл техническим нокаутом во втором раунде одному из ведущих бойцов легчайшего дивизиона UFC Кори Сэндхагену.

«Не всегда получаем результат тот, который хотим. Но битва продолжается. Спасибо богу, моей семье, команде и тем, кто поддерживал меня», — написал Дейвисон Фигейреду на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Фигейреду потерпел второе поражение подряд. До этого, в ноябре 2024 года, он проиграл единогласным решением судей российскому экс-чемпиону UFC в легчайшем дивизионе Петру Яну.